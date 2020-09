L'assassino di John Lennon chiede scusa a Yoko Ono: 'Mi dispiace per quello che ti ho fatto' (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'assassino di John Lennon, Mark Chapman, ha chiesto scusa alla vedova Yoko Ono a quarant'anni dall'omicidio e dopo che per l'undicesima volta gli è stata negata la libertà condizionata. Lo riporta la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'di, Mark Chapman, ha chiestoalla vedovaOno a quarant'anni dall'omicidio e dopo che per l'undicesima volta gli è stata negata la libertà condizionata. Lo riporta la ...

Agenzia_Ansa : L'assassino di John Lennon, Mark David Chapman, ha chiesto scusa alla vedova Yoko Ono a quarant'anni dall'omicidio… - andrewsword2 : RT @Danireport: Yoko Ono continua ad opporsi alla libertà vigilata per l'assassino di John, mi meraviglia, una pacifista come lei - globalistIT : - salvfor3 : RT @Danireport: Yoko Ono continua ad opporsi alla libertà vigilata per l'assassino di John, mi meraviglia, una pacifista come lei - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Forse oggi John Lennon se la sarebbe cavata promettendo al suo potenziale assassino una condivisione su Instagram. #… -