Juventus, la rivincita di Ramsey e Danilo: i dati li premiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Aaron Ramsey e Danilo: è arrivato il tempo della rivincita? La Juventus si gode il momento e dopo il 3-0 inflitto alla prima giornata di Serie A alla Sampdoria l’entusiasmo è alle stelle. In attesa dei nuovi arrivi provenienti dal calciomercato, Andrea Pirlo sperimenta e oltre a confermare alcuni dei profili già protagonisti la scorsa stagione, come Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado, pare aver rivitalizzato anche alcuni calciatori dal rendimento piuttosto ombroso sotto la gestione Maurizio Sarri. Il gallese ex Arsenal e il brasiliano ex Santos su tutti hanno stupito durante la primissima uscita contro i blucerchiati di domenica scorsa e, al fianco dei vari Weston McKennie e Dejan Kulusevski, senza dimenticare la favola Gianluca Frabotta, sono stati tra i più positivi del match. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Aaron: è arrivato il tempo della? Lasi gode il momento e dopo il 3-0 inflitto alla prima giornata di Serie A alla Sampdoria l’entusiasmo è alle stelle. In attesa dei nuovi arrivi provenienti dal calciomercato, Andrea Pirlo sperimenta e oltre a confermare alcuni dei profili già protagonisti la scorsa stagione, come Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado, pare aver rivitalizzato anche alcuni calciatori dal rendimento piuttosto ombroso sotto la gestione Maurizio Sarri. Il gallese ex Arsenal e il brasiliano ex Santos su tutti hanno stupito durante la primissima uscita contro i blucerchiati di domenica scorsa e, al fianco dei vari Weston McKennie e Dejan Kulusevski, senza dimenticare la favola Gianluca Frabotta, sono stati tra i più positivi del match. LEGGI ...

mauriziogetuli : RT @Ruttosporc: Se fossero persone intelligenti non tiferebbero la Juventus Il tifoso juventino è essenzialmente quello che tifa la squadr… - DisagioGobbo : RT @Ruttosporc: Se fossero persone intelligenti non tiferebbero la Juventus Il tifoso juventino è essenzialmente quello che tifa la squadr… - S1m0n3_0rs0 : RT @Ruttosporc: Se fossero persone intelligenti non tiferebbero la Juventus Il tifoso juventino è essenzialmente quello che tifa la squadr… - LelloConso : RT @Ruttosporc: Se fossero persone intelligenti non tiferebbero la Juventus Il tifoso juventino è essenzialmente quello che tifa la squadr… - MarioCantagall1 : RT @Ruttosporc: Se fossero persone intelligenti non tiferebbero la Juventus Il tifoso juventino è essenzialmente quello che tifa la squadr… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rivincita Juventus, la rivincita di Ramsey e Danilo: i dati li premiano TuttoJuve24.it Una piccola rivincita

A causa dei rinvii con Juventus (per alluvione) e Milan (per coppa Intercontinentale ... Quella contro la Samp rimane semplicemente una piccola rivincita in uno di quegli strani incroci voluti dal ...

Gli eroi in bianconero: Ugo CONTI

Segnai ventinove gol». E ti prendesti subito le tue personali rivincite. «Senza rancore però, perché alla Juventus mi legava anche allora un buon ricordo. Quando giocammo qui a Torino pareggiammo per ...

A causa dei rinvii con Juventus (per alluvione) e Milan (per coppa Intercontinentale ... Quella contro la Samp rimane semplicemente una piccola rivincita in uno di quegli strani incroci voluti dal ...Segnai ventinove gol». E ti prendesti subito le tue personali rivincite. «Senza rancore però, perché alla Juventus mi legava anche allora un buon ricordo. Quando giocammo qui a Torino pareggiammo per ...