“Il M5S tracolla e Di Maio ha festeggiato con una cena”. Giggino smentisce ma la scissione è vicina (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il M5S è ad un passo dalla scissione. È il momento del tutti contro tutti. La batosta rimediata dal Movimento alle ultime regionali è la miccia che fa divampare la fiamma delle tensioni interne. E non basta il plebiscito ottenuto dal Sì al referendum sul taglio dei parlamentari per indorare la pillola. Alle parole al vetriolo di Alessandro Di Battista, che in diretta su Facebook ha parlato senza mezzi termini della “più grande sconfitta della storia” dei 5 Stelle e di “crisi identitaria del Movimento”, si somma lo sfogo di molti deputati e senatori. Stati generali M5S, Di Maio: «Prima si fanno meglio è» Se c’è una cosa su cui la maggioranza dei big pentastellati concorda è che la convocazione degli stati generali non può più essere ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il M5S è ad un passo dalla. È il momento del tutti contro tutti. La batosta rimediata dal Movimento alle ultime regionali è la miccia che fa divampare la fiamma delle tensioni interne. E non basta il plebiscito ottenuto dal Sì al referendum sul taglio dei parlamentari per indorare la pillola. Alle parole al vetriolo di Alessandro Di Battista, che in diretta su Facebook ha parlato senza mezzi termini della “più grande sconfitta della storia” dei 5 Stelle e di “crisi identitaria del Movimento”, si somma lo sfogo di molti deputati e senatori. Stati generali M5S, Di: «Prima si fanno meglio è» Se c’è una cosa su cui la maggioranza dei big pentastellati concorda è che la convocazione degli stati generali non può più essere ...

borghi_claudio : Ieri notte dicevo che il M5S aveva passato per un soffio la soglia di sbarramento in Veneto ma mi sbagliavo, avevo… - davidealgebris : M5 Scappati di casa è GAME OVER 2015 2020 Veneto 11,87% 3,3% Toscana 15,05%… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ #Referendum, analisi del risultato e degli effetti. In teoria Parlamento delegittimato.… - Rodica17957578 : RT @matteoc1951: Ho aspettato questa ora della notte,dopo aver letto innumerevoli commenti su questa tornata elettorale per dire solo una c… - ravanin58 : RT @davidealgebris: Con i Nuneri delle regionali su 100 nel M5S, 80 perderanno la poltrona. Prossimi 3 anni vedranno il peggio del peggio… -

