Gli attacchi Ddos hanno raggiunto un picco pericoloso

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Akamai, azienda di servizi per la connettività statunitense, ha segnalato che è in corso il più altodicon riscatti in bitcoin. A seguito della segnalazione, l’Fbi ha scelto di divulgare globalmente un avviso che informasse le organizzazioni mondiali dei potenziali rischi a cui si è esposti con un attacco di tale portata. Secondo il security alert diramato ad agosto da Akamai i responsabili principali di questodisarebbero i gruppi di cybercriminali identificati con i nomi di Armada Collective, Cozy Bear, Fancy Bear e Lazarus Group. L’attacco(distributed denial of service) è una minaccia informatica tanto semplice da realizzare quanto efficace poiché ...