Fausto Leali: "Oggi non accetterei!" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fausto Leali ha accettato anche se non troppo sportivamente l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, decisione presa dai vertici del programma in seguito alle sue dichiarazioni razziste. Il cantante ha compreso d'aver sbagliato ma ritiene anche che le sue parole sono state fraintese, non erano animate da cattiva fede è per questo che non tollera che la sua lunga carriera sia macchiata dall'etichetta di razzista: "Ho sbagliato perché il termine che ho usato, 'negro', è ormai considerato offensivo. Ma la verità è che io ho passato talmente tanto tempo con musicisti afroamericani con i quali ho sempre scherzato utilizzando quel termine come fossi uno di loro." Queste le prime dichiarazioni del cantante all'Adnkronos che ha raggiunto Leali subito dopo la ...

