Fausto Leali: "Non sono razzista, ma solo timido" (Di mercoledì 23 settembre 2020) “sono una brava persona, non sono razzista. Ho parlato con leggerezza ma ora voglio andare a cena con Enock e Balotelli per fargli capire chi sono veramente”. A parlare in un’intervista al Corriere della Sera è Fausto Leali, squalificato dal Grande Fratello Vip dopo usato la parola “n***o” di fronte agli altri concorrenti e al coinquilino Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.Sulla squalifica, il cantante dice: “Nessuno se lo aspettava ... Il primo ad accompagnarmi alla porta è stato proprio Enock, ed era molto commosso. Forse anche lui avrà pensato: abbiamo esagerato. In molti pensavano che una punizione bastasse”.Nella conversazione che ha causato l’esclusione dal reality show, Leali aveva ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) “una brava persona, non. Ho parlato con leggerezza ma ora voglio andare a cena con Enock e Balotelli per fargli capire chiveramente”. A parlare in un’intervista al Corriere della Sera è, squalificato dal Grande Fratello Vip dopo usato la parola “n***o” di fronte agli altri concorrenti e al coinquilino Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.Sulla squalifica, il cantante dice: “Nessuno se lo aspettava ... Il primo ad accompagnarmi alla porta è stato proprio Enock, ed era molto commosso. Forse anche lui avrà pensato: abbiamo esagerato. In molti pensavano che una punizione bastasse”.Nella conversazione che ha causato l’esclusione dal reality show,aveva ...

trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : Fausto Leali squalificato dal #GFVIP. - masolinismo : RT @HuffPostItalia: Fausto Leali: 'Non sono razzista, ma solo timido' - nuovalepanto : RT @adrianobusolin: 'Negr***? Ormai si possono denigrare solo i bianchi': Feltri in difesa di Fausto Leali -