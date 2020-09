Esame Suarez: la Procura della FIGC apre un’inchiesta. I dettagli (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Procura della Federcalcio ha deciso di aprire un’inchiesta sull’Esame-farsa di Luis Suarez all’Università di Perugia Come era lecito aspettarsi la Procura Federale della FIGC ha appena aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’Esame “farsa” sostenuto dal calciatore Luis Suarez a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Lo riporta l’ANSA. Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) LaFedercalcio ha deciso di aprire un’inchiesta sull’-farsa di Luisall’Università di Perugia Come era lecito aspettarsi laFederaleha appena aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’“farsa” sostenuto dal calciatore Luisa Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Lo riporta l’ANSA. Il capoFedercalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indaginemagistratura ordinaria di Perugia. Leggi su Calcionews24.com

