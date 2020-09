Esame Suarez, concorso in corruzione per la rettrice dell’Università (Di mercoledì 23 settembre 2020) La rettrice dell’Università per gli stranieri di Perugia è accusata di concorso in corruzione per l’Esame di Suarez Emergono nuove accuse dall’Esame d’italiano svolto da Luis Suarez. La rettrice dell’Università per gli Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, è stata infatti accusata di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Lo riporta l’Ansa. Questa accusa è contenuta nell’avviso di garanzia inviatole dalla procura. Nell’atto compaiono solo gli articoli del codice penale di riferimento dei reati, 110 e 319 senza alcuna descrizione dei fatti contestati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladell’Università per gli stranieri di Perugia è accusata diinper l’diEmergono nuove accuse dall’d’italiano svolto da Luis. Ladell’Università per gli Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, è stata infatti accusata diinper un atto contrario ai doveri d’ufficio. Lo riporta l’Ansa. Questa accusa è contenuta nell’avviso di garanzia inviatole dalla procura. Nell’atto compaiono solo gli articoli del codice penale di riferimento dei reati, 110 e 319 senza alcuna descrizione dei fatti contestati. Leggi su Calcionews24.com

