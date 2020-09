Contagi a Scuola, Giannelli si Rivolge ai Giovani: Usate La Mascherina (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli, è preoccupato per l’aumento dei casi positivi al Covid-19 nelle scuole italiane. “Mi appello ai Giovani: fate ‘brillare’ l’Italia usando con orgoglio e amor di patria la Mascherina il più possibile e rispettando il distanziamento; e mi rivolgo alla società civile affinché intervenga in modalità anti-assembramento monitorando le uscite degli … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il presidente dell’Anp, Antonello, è preoccupato per l’aumento dei casi positivi al Covid-19 nelle scuole italiane. “Mi appello ai: fate ‘brillare’ l’Italia usando con orgoglio e amor di patria lail più possibile e rispettando il distanziamento; e mi rivolgo alla società civile affinché intervenga in modalità anti-assembramento monitorando le uscite degli …

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Scuola Che succede nelle scuole europee in caso di contagio Il Post Influenza: il vaccino non verrà fatto in farmacia

La Camera approva due mozioni per impegnare il Governo ad una diffusione capillare della vaccinazione. Siero acquistabile ma non somministrabile dal farmacista. Il vaccino contro l’influenza dovrà arr ...

Forlì, Coronavirus: due studenti positivi. Tamponi ai compagni

La cosa importante da sottolineare è che in entrambi i casi si parla di contagi extrascolastici ... è che il sistema di prevenzione della nostra scuola ha retto, che l’igiene pubblica ha riscontrato ...

