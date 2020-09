Caos Trapani, il comunicato dell’AIC: “Società non in grado di organizzare gli allenamenti” (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ ancora Caos in casa Trapani. Nonostante il passaggio di consegne dalla vecchia proprietà, la Alivision, alla nuova, quella che fa capo all’imprenditore Pellino, il peggio non sembra ancora essere alle spalle. Tanto che l’AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha emesso un comunicato congiunto insieme ai calciatori del club granata. Questa la nota integrale: “I calciatori professionisti attualmente tesserati per il Trapani Calcio S.r.l. e l’A.I.C., in conseguenza delle costanti e ripetute violazioni datoriali – che fanno seguito a quelle segnalate nel precedente comunicato – non senza sconcerto, sono costretti a denunciare quanto segue. Lo scorso 16 settembre 2020 la Alivision, titolare (anche attualmente) delle quote del Trapani Calcio ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ ancorain casa. Nonostante il passaggio di consegne dalla vecchia proprietà, la Alivision, alla nuova, quella che fa capo all’imprenditore Pellino, il peggio non sembra ancora essere alle spalle. Tanto che l’AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha emesso uncongiunto insieme ai calciatori del club granata. Questa la nota integrale: “I calciatori professionisti attualmente tesserati per ilCalcio S.r.l. e l’A.I.C., in conseguenza delle costanti e ripetute violazioni datoriali – che fanno seguito a quelle segnalate nel precedente– non senza sconcerto, sono costretti a denunciare quanto segue. Lo scorso 16 settembre 2020 la Alivision, titolare (anche attualmente) delle quote delCalcio ...

