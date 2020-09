Calciomercato Juventus, via libera Paratici: scambio per Dybala (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Juventus ha ufficializzato nella serata di ieri l’acquisto a titolo temporaneo di Alvaro Morata. Per l’ingaggio dell’attaccante, il club bianconero avrebbe versato nelle casse dell’Atletico Madrid una cifra intorno ai 9 milioni di euro; il prezzo per l’eventuale riscatto, trattandosi di diritto, si aggirerebbe intorno ai 45. Un totale complessivo di circa 55 milioni di euro, cifra che al momento sarebbe considerata fuori portata dalla Juventus. Ma attenzione ai possibili scenari che potrebbero aprirsi nel corso dei prossimi giorni, che potrebbero riflettersi anche nel medio-lungo termine. Coinvolto nella questione Paulo Dybala, sul quale penderebbe sempre l’incognita di un rinnovo contrattuale che tarderebbe ad arrivare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laha ufficializzato nella serata di ieri l’acquisto a titolo temporaneo di Alvaro Morata. Per l’ingaggio dell’attaccante, il club bianconero avrebbe versato nelle casse dell’Atletico Madrid una cifra intorno ai 9 milioni di euro; il prezzo per l’eventuale riscatto, trattandosi di diritto, si aggirerebbe intorno ai 45. Un totale complessivo di circa 55 milioni di euro, cifra che al momento sarebbe considerata fuori portata dalla. Ma attenzione ai possibili scenari che potrebbero aprirsi nel corso dei prossimi giorni, che potrebbero riflettersi anche nel medio-lungo termine. Coinvolto nella questione Paulo, sul quale penderebbe sempre l’incognita di un rinnovo contrattuale che tarderebbe ad arrivare. LEGGI ANCHE:, ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - FilippoRubu00 : ??#Juventus, Douglas #Costa ???? non è convinto della destinazione #Wolverampthon ma comunque #Chiesa resta sempre all… - nebulosa_mente : RT @Gazzetta_it: #Suarez ha la #Juventus in testa. L'esaminatore: 'Ha pensato a una città che potete immaginare...' -