Bonaccini | “Salvini non suona più i campanelli” Poi la risposta a Mihajlovic…

Emilia Romagna, Bonaccini sulle Regionali: "Salvini non suona più i campanelli, è servita la lezione". Poi la risposta a Mihajlovic… È un Bonaccini decisamente soddisfatto quello che commenta il risultato delle elezioni Regionali e che torna a pungere il leader della Lega Matteo Salvini, già affrontato in occasione delle regionali in Emilia Romagna. Bonaccini, "Salvini non suona più i campanelli…" "Salvini non suona più i campanelli, è servita la lezione", ha dichiarato Bonaccini ai microfoni de L'Aria che tira in onda su La7. E il riferimento è evidentemente al famosissimo episodio avvenuto al quartiere del Pilastro di Bologna, ...

