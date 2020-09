Belen Rodriguez, un fan: “Si vede che ti manca Stefano”, lei reagisce malissimo: “Ma chi…?” (VIDEO) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 20 settembre è stato il compleanno di Belen Rodriguez e famiglia e fan le sono stati accanto. In particolar modo l’entourage familiare ha deciso di fare una sorpresa alla showgirl organizzandole una piccola rimpatriata. Lei ha molto apprezzato la cosa, al punto da pubblicare il VIDEO su Instagram. Al di sotto di tale post, però, molti utenti hanno commentato facendo anche delle allusioni al suo ex Stefano De Martino. Nel dettaglio, un utente le ha detto che, nonostante faccia di tutto per sembrare felice, i suoi occhi non mentono. A tale commento, la conduttrice ha risposto in modo parecchio stizzito. La sorpresa per il compleanno di Belen Rodriguez Belen Rodriguez ha avuto un alterco con un fan in merito ad alcune allusioni su Stefano De Martino. ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 20 settembre è stato il compleanno die famiglia e fan le sono stati accanto. In particolar modo l’entourage familiare ha deciso di fare una sorpresa alla showgirl organizzandole una piccola rimpatriata. Lei ha molto apprezzato la cosa, al punto da pubblicare ilsu Instagram. Al di sotto di tale post, però, molti utenti hanno commentato facendo anche delle allusioni al suo ex Stefano De Martino. Nel dettaglio, un utente le ha detto che, nonostante faccia di tutto per sembrare felice, i suoi occhi non mentono. A tale commento, la conduttrice ha risposto in modo parecchio stizzito. La sorpresa per il compleanno diha avuto un alterco con un fan in merito ad alcune allusioni su Stefano De Martino. ...

