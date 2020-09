Belen Rodriguez compie gli anni e tra i messaggi su Instagram un accenno anche a De Martino (Di mercoledì 23 settembre 2020) Belen Rodriguez è nata nel mese di settembre e, domenica scorsa, ha festeggiato i suoi 36 anni in un bellissimo ma semplice locale di Cremona dove c’era tanta gente e tanta buona musica. Una festa all’aperto, in semplicità ma dai video pubblicati sui social e dalle foto postate traspare tanta serenità e voglia di divertirsi. Accanto a Belen la sua famiglia al completo, mamma Veronica , papà, il piccolo Santiago, la sorella Cecilia con Ignato Moser ritornato al suo fianco, Jeremia con la fidanzata e il suo attuale compagno, Antonino Spinalbese . Belen ha archiviato la sua storia con Stefano De Martino Per Belen quella con Stefano De Martino è ormai una storia chiusa e archiviata e pare non soffrire ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 23 settembre 2020)è nata nel mese di settembre e, domenica scorsa, ha festeggiato i suoi 36in un bellissimo ma semplice locale di Cremona dove c’era tanta gente e tanta buona musica. Una festa all’aperto, in semplicità ma dai video pubblicati sui social e dalle foto postate traspare tanta serenità e voglia di divertirsi. Accanto ala sua famiglia al completo, mamma Veronica , papà, il piccolo Santiago, la sorella Cecilia con Ignato Moser ritornato al suo fianco, Jeremia con la fidanzata e il suo attuale compagno, Antonino Spinalbese .ha archiviato la sua storia con Stefano DePerquella con Stefano Deè ormai una storia chiusa e archiviata e pare non soffrire ...

