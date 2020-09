Bce: crescita nell’Eurozona frenata fino a metà 2021 (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Banca Centrale Europea descriveì gli effetti dell'emergenza Covid-19 sull'economia dell'Eurozona nel suo ultimo Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema. Secondo la BCE, infatti, è probabile che tale stato di difficoltà persista ancora nei prossimi trimestri, frenando la crescita del PIL dell'area Euro Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Banca Centrale Europea descriveì gli effetti dell'emergenza Covid-19 sull'economia dell'Eurozona nel suo ultimo Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema. Secondo la BCE, infatti, è probabile che tale stato di difficoltà persista ancora nei prossimi trimestri, frenando ladel PIL dell'area Euro

FirenzePost : Bce: crescita nell’Eurozona frenata fino a metà 2021 - DVDSCT : @Pensioniamoci @GianzDav @DrPrincipi @Fragment_84 @JGambardine @garbino @alfredodattorre Ehhh no. Le risorse sono s… - value4valuables : MALGRADO L'IDEOLOGICO RIFIUTO DEL MES, I MERCATI CI DANNO ANCORA FIDUCIA... ...FINCHÈ LA BCE COMPRERÀ IL NOSTRO DE… - Assiteca_sim : Le #Borse di oggi, 21 settembre. #Mercati deboli con la crescita dei casi #Covid. #Euro in rialzo con la revisione… - rebeccalandi88 : Le Borse di oggi, 21 settembre. Mercati deboli con la crescita dei casi Covid. Euro in rialzo con la revisione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce crescita BCE, l'incertezza pesa sulla ripresa dell'Eurozona: crescita frenata del 5% fino a metà 2021 Il Messaggero Le Borse e la Bce smentiscono il governo. Non potrà più ignorare i guai economici

E anche quello che il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha descritto come un rimbalzo «impetuoso» della crescita nel trimestre in corso, è stato smentito dalla presidente della Bce, Christine ...

Panetta: la Bce non deve rischiare di fare troppo poco

Per la Bce «i rischi di una reazione eccessiva sono molto minori di quelli di una politica monetaria troppo lenta o troppo timida nel reagire», in uno scenario con forti rischi di peggioramento su ...

E anche quello che il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha descritto come un rimbalzo «impetuoso» della crescita nel trimestre in corso, è stato smentito dalla presidente della Bce, Christine ...Per la Bce «i rischi di una reazione eccessiva sono molto minori di quelli di una politica monetaria troppo lenta o troppo timida nel reagire», in uno scenario con forti rischi di peggioramento su ...