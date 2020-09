Ai troll russi ora basta ripetere ciò che dice Trump (Di mercoledì 23 settembre 2020) (foto: Jeff Swensen/Getty Images)Gli agenti dell’intelligence russa che operano attivamente per influenzare il voto delle presidenziali negli Stati Uniti hanno cambiato strategia e, anziché creare ex novo troll che diffondono fake news e disinformazione, hanno deciso di limitarsi ad amplificare i tweet e le dichiarazioni di Donald Trump, dando ancora più spazio alle sue bugie sul voto per corrispondenza, sul pericolo di brogli durante le elezioni e sulle condizioni di salute del suo sfidante, il democratico Joe Biden. È quanto ha ricostruito il New York Times, ascoltando funzionari di sicurezza interna americana e altri esperti che monitorano i canali di disinformazione russi. L’ultima segnalazione in merito è stata fatta il 22 settembre dall‘Fbi e dal Dipartimento di sicurezza interna, ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020) (foto: Jeff Swensen/Getty Images)Gli agenti dell’intelligence russa che operano attivamente per influenzare il voto delle presidenziali negli Stati Uniti hanno cambiato strategia e, anziché creare ex novoche diffondono fake news e disinformazione, hanno deciso di limitarsi ad amplificare i tweet e le dichiarazioni di Donald, dando ancora più spazio alle sue bugie sul voto per corrispondenza, sul pericolo di brogli durante le elezioni e sulle condizioni di salute del suo sfidante, il democratico Joe Biden. È quanto ha ricostruito il New York Times, ascoltando funzionari di sicurezza interna americana e altri esperti che monitorano i canali di disinformazione. L’ultima segnalazione in merito è stata fatta il 22 settembre dall‘Fbi e dal Dipartimento di sicurezza interna, ...

antocalderone : Ai troll russi ora basta ripetere ciò che dice Trump - _bufale_ : Ai troll russi ora basta ripetere ciò che dice Trump - sprto : @CinziaEmanuelli @sarabanda_ FALSO, FALSO, FALSO, VERGOGNA! Italia Viva e Azione hanno violato il silenzio elettora… - sprto : @Aljangelo @pdnetwork Ma mi dite un testimone che lo ha ricevuto o spariamo i meme falsi come i troll russi? A me non risulta. - scrosella : RT @marcodemeu: #IoVotoNO in tendenza! Forza Giggino e Casalino, chiamate in soccorso i vostri amici troll russi, come quando avete mandato… -

Ultime Notizie dalla rete : troll russi Il "capo" dei troll russi paga le cure a Navalny, «mi deve dei soldi» Ticinonline Ai troll russi ora basta ripetere ciò che dice Trump

Gli agenti dell’intelligence russa che operano attivamente per influenzare il voto delle presidenziali negli Stati Uniti hanno cambiato strategia e, anziché creare ex novo troll che diffondono fake ne ...

Elezioni Usa, gli hacker russi ci riprovano con nuove strategie

La notizia che nel 2020 gli hacker russi avrebbero provato a condizionare le elezioni Usa probabilmente non sarebbe stata quotata dai bookmaker. Basta tornare al 2016, quando team di esperti digitali ...

Gli agenti dell’intelligence russa che operano attivamente per influenzare il voto delle presidenziali negli Stati Uniti hanno cambiato strategia e, anziché creare ex novo troll che diffondono fake ne ...La notizia che nel 2020 gli hacker russi avrebbero provato a condizionare le elezioni Usa probabilmente non sarebbe stata quotata dai bookmaker. Basta tornare al 2016, quando team di esperti digitali ...