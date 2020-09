A Parigi i bar chiuderanno alle 22

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Divieto di assembramenti oltre 10 persone, feste di studenti e associative vietate, chiusura di bar e locali22: questi alcuni dei provvedimenti annunciati stasera in tv dal ministro della Sanità francese, Olivier Véran, che ha parlato di “situazione ormai degradata” in diverse città e in particolare ae nella regione Ile-de-France, zona passata in “rta rafforzata”. L’area di Marsiglia ed Aix-en-Provence è - insieme alla Guadalupa - in “rta massima”, con restrizioni ancora più rigide.

Il Covid assedia la Francia che si adegua alle misure rigide imposte da Johnson ieri in Gran Bretagna. Il ministro della Sanità francese, Olivier Véran, ha parlato stasera in tv di «situazione ormai d ...Non dovrebbero invece essere prese in considerazioni ulteriori restrizioni per le case di riposo nella regione di Parigi, i trasporti continueranno a viaggiare regolarmente e non sarà prevista neanche ...