Zingaretti: "Pd primo partito. Ora aprire riforme, Recovery fund e sanità" (Di martedì 22 settembre 2020) "Crediamo che vada aperta una fase nuova e all'insegna del fare e della concretezza". E' il giorno dopo il voto e, se già ieri, sulle note di Vasco Rossi "Eh già .. io sono ancora qua" , Nicola ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) "Crediamo che vada aperta una fase nuova e all'insegna del fare e della concretezza". E' il giorno dopo il voto e, se già ieri, sulle note di Vasco Rossi "Eh già .. io sono ancora qua" , Nicola ...

Maumol : Il primo voto dopo la pandemia disegna un cambiamento di umore degli italiani nei confronti di sovranisti e populis… - Adnkronos : #Regionali, #Zingaretti canta vittoria: 'Pd primo partito in Italia' - eziomauro : Referendum: Zingaretti esulta, Pd primo partito. “Mes e decreti Salvini non ci sono più scuse” | Rep - Marco_chp1 : RT @ImolaOggi: Il centrodestra governa 15 regioni. Il centrosinistra 5. Regionali, Zingaretti soddisfatto: ‘#Pd primo partito’ https://t.c… - anna29723176 : RT @PatriziaAbramo: #PD non è il primo partito #Zingaretti è un infame delirante #15regionicentrodestra #scioglierelecamere -