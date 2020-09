Toscana: Renzi, decisivi non numericamente ma politicamente (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA, 22 SET - "In Toscana IV è stata decisiva non numericamente, ma politicamente, per l'enorme mobilitazione e per la selezione delle candidature". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA, 22 SET - "InIV è stata decisiva non, ma, per l'enorme mobilitazione e per la selezione delle candidature". Così il leader di Italia Viva, Matteo, in ...

borghi_claudio : E ciò ci conduce alle alleanze: mi pare che sia da destra che da sinistra non abbiano portato un gran valore aggiun… - AnnalisaChirico : +InBreve+ Il governo esce rinforzato. 5S desaparecidos, Renzi ininfluente. 15 regioni su 20 a guida centrodestra. N… - Corriere : Salvini: «Peccato per la Toscana. M5S e Renzi depennati dagli italiani» - blankaut : Che ingratitudine per chi lo ha 'imposto' :) - giannifesta : RT @emifittipaldi: Renzi: 'Il nostro? Un risultato strepitoso'. Italia viva prende lo 0,6% in Veneto, l'1 in Puglia, il 2 in Liguria e la m… -