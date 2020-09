TFA Sostegno, al via le preselezioni. Per Anief i numeri sono sbagliati (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – “I posti sono stati raddoppiati rispetto a quelli previsti dal ministro Bussetti, ma non sono per Anief ancora sufficienti. sono stati banditi ancora una volta in base all’offerta formativa degli Atenei e non alle reali esigenze. Servono 60 mila docenti specializzati. Bisogna assumere quelli in possesso di una specializzazione attraverso il doppio canale di reclutamento per evitare di lasciare deserte le assunzioni già autorizzate”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief. “Bisogna ricordare – aggiunge Pacifico – che grazie ad Anief rispetto ai 10mila posti chiesti da Bussetti poi quei posti sono aumentati, sono arrivati a più di 20.000. Oggi – ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – “I postistati raddoppiati rispetto a quelli previsti dal ministro Bussetti, ma nonperancora sufficienti.stati banditi ancora una volta in base all’offerta formativa degli Atenei e non alle reali esigenze. Servono 60 mila docenti specializzati. Bisogna assumere quelli in possesso di una specializzazione attraverso il doppio canale di reclutamento per evitare di lasciare deserte le assunzioni già autorizzate”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato. “Bisogna ricordare – aggiunge Pacifico – che grazie adrispetto ai 10mila posti chiesti da Bussetti poi quei postiaumentati,arrivati a più di 20.000. Oggi – ...

bizcommunityit : TFA Sostegno, al via le preselezioni Per Anief i numeri sono sbagliati - CatIvana1 : @bussetti_marco prossimi alla selezione tfa...vista la massiccia carenza di insegnanti di sostegno, proposta per un… - CatIvana1 : @manfredi_min prossimi alla selezione per il TFA...vista la massiccia carenza di insegnanti di sostegno, valuti un… - anto_mezz : Alla c. a. del Ministro dell’Università e Ricerca, on. Prof. Gaetano Manfredi, del Presidente del Co: Rinvio o svol… - GazzettaDellaSc : TFA Sostegno 36 mesi… e adesso Honestà? Lettera -

Ultime Notizie dalla rete : TFA Sostegno TFA sostegno V ciclo, da domani i test di accesso. Le istruzioni: autocertificazione, mascherina anche durante la prova, distanziamento Orizzonte Scuola TFA Sostegno, al via le preselezioni. Per Anief i numeri sono sbagliati

“Ci sono almeno 40-50 mila posti di sostegno – spiega Pacifico - che ogni anno vengono affidati a docenti non specializzati. Il Ministero lo sa bene, ma invece di allargare il numero di corsisti ai ...

Sostegno, quasi il 90% delle cattedre scoperte. Pronto l’esercito dei supplenti non specializzati

Arrivando quindi a superare i 100 mila docenti in organico di diritto: dotazione aggiuntiva insufficienze per i posti di sostegno. Così come con il V ciclo del Tfa sostegno in partenza, verranno ...

“Ci sono almeno 40-50 mila posti di sostegno – spiega Pacifico - che ogni anno vengono affidati a docenti non specializzati. Il Ministero lo sa bene, ma invece di allargare il numero di corsisti ai ...Arrivando quindi a superare i 100 mila docenti in organico di diritto: dotazione aggiuntiva insufficienze per i posti di sostegno. Così come con il V ciclo del Tfa sostegno in partenza, verranno ...