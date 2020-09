Scuola nel caos | tornare in classe ai tempi del Coronavirus

Leggi su feedproxy.google

(Di martedì 22 settembre 2020) L'anno scolastico è iniziato ma non è ricominciato per tutti allo stesso modo. Solo in alcune regioni, laha riaperto il 14 settembre, mentre in ben sette regioni le scuole apriranno il 24 (settembre). Gli istituti scolastici che hanno scelto di dare il via alle lezioni anticipate, stanno però facendo i conti con la mancanza di insegnanti, personale ATA, aule, banchi monoposto ed in alcuni casi anche di mascherine e gel igienizzanti, necessari per il corretto espletamento delle attività (...) - Tribuna Libera /, Precariato, Docenti