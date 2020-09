Raimondo Todaro operato di appendicite, Elisa Isoardi resta senza maestro? (Di martedì 22 settembre 2020) Raimondo Todaro in ospedale. Il maestro di danza, che in coppia con Elisa Isoardi ha esordito sabato nella nuova edizione di Ballando con le stelle, è stato sottoposto con urgenza ad un intervento di appendicite. Ad annunciarlo, con un tweet succinto, è stata la giudice Selvaggia Lucarelli, secondo cui le condizioni di Todaro non sarebbero gravi. Cosa, questa, confermata anche dalla conduttrice Rai. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 settembre 2020) Raimondo Todaro in ospedale. Il maestro di danza, che in coppia con Elisa Isoardi ha esordito sabato nella nuova edizione di Ballando con le stelle, è stato sottoposto con urgenza ad un intervento di appendicite. Ad annunciarlo, con un tweet succinto, è stata la giudice Selvaggia Lucarelli, secondo cui le condizioni di Todaro non sarebbero gravi. Cosa, questa, confermata anche dalla conduttrice Rai.

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - GossipItalia3 : Paura per Raimondo Todaro, operato d’urgenza: Elisa Isoardi ‘balla da sola’, la reazione della conduttrice… - _DAGOSPIA_ : ISOARDI FA LE PENTOLE, MA NON I COPERCHI! – PESSIME NOTIZIE PER LA ISOARDI: RAIMONDO TODARO, IL...… - infoitcultura : Ballando con le stelle, Raimondo Todaro operato d’urgenza -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro Elisa Isoardi, nel tango con Raimondo Todaro la conferma dell amore? Vanity Fair Italia Raimondo Todaro operato di appendicite, Elisa Isoardi resta senza maestro?

Raimondo Todaro in ospedale. Il maestro di danza, che in coppia con Elisa Isoardi ha esordito sabato nella nuova edizione di Ballando con le stelle, è stato sottoposto con urgenza ad un intervento di ...

Raimondo Todaro operato d’urgenza per appendicite/ Come sta? Elisa Isoardi commossa..

Raimondo Todaro operato d’urgenza per appendicite, come sta? Elisa Isoardi commossa sui social informa i fan dicensodi sicura che tutto si aggiusterà Raimondo Todaro operato d’urgenza. Ancora una ...

Raimondo Todaro in ospedale. Il maestro di danza, che in coppia con Elisa Isoardi ha esordito sabato nella nuova edizione di Ballando con le stelle, è stato sottoposto con urgenza ad un intervento di ...Raimondo Todaro operato d’urgenza per appendicite, come sta? Elisa Isoardi commossa sui social informa i fan dicensodi sicura che tutto si aggiusterà Raimondo Todaro operato d’urgenza. Ancora una ...