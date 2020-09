Pd incalza: noi primo partito, ora salto di qualità da governo (Di martedì 22 settembre 2020) Senza "ultimatum", per carità, ma adesso Nicola Zingaretti detta le sue condizioni. Il leader democratico sente di essere il vero vincitore di questa tornata elettorale, quel Pd uscito "primo partito, dove si è votato" gli consente di sedersi al tavolo - sia di maggioranza che di partito - nella posizione di chi può dire agli altri cosa bisogna fare adesso. Zingaretti convoca una conferenza stampa, il tono è quello solito, pacato, ma i messaggi che arrivano suonano abbastanza perentori: ci vuole un "salto di qualità", non basta più essere alleati-avversari, chi governa il paese deve saper offrire una "visione comune di futuro" e fare gioco "di squadra", anche in vista dell'elezione del presidente della Repubblica nel 2022. L'orizzonte, ormai è chiaro, è quello ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 settembre 2020) Senza "ultimatum", per carità, ma adesso Nicola Zingaretti detta le sue condizioni. Il leader democratico sente di essere il vero vincitore di questa tornata elettorale, quel Pd uscito ", dove si è votato" gli consente di sedersi al tavolo - sia di maggioranza che di- nella posizione di chi può dire agli altri cosa bisogna fare adesso. Zingaretti convoca una conferenza stampa, il tono è quello solito, pacato, ma i messaggi che arrivano suonano abbastanza perentori: ci vuole un "di qualità", non basta più essere alleati-avversari, chi governa il paese deve saper offrire una "visione comune di futuro" e fare gioco "di squadra", anche in vista dell'elezione del presidente della Repubblica nel 2022. L'orizzonte, ormai è chiaro, è quello ...

guastellae : RT @emma_gattoni: #PoesiaTedesca #SalaLettori Non ci è dato di essere. Noi siamo soltanto un fiume, aderiamo ad ogni forma: al giorno ed… - SalaLettura : RT @emma_gattoni: #PoesiaTedesca #SalaLettori Non ci è dato di essere. Noi siamo soltanto un fiume, aderiamo ad ogni forma: al giorno ed… - RetwittL : RT @emma_gattoni: #PoesiaTedesca #SalaLettori Non ci è dato di essere. Noi siamo soltanto un fiume, aderiamo ad ogni forma: al giorno ed… - Alice70A : RT @emma_gattoni: #PoesiaTedesca #SalaLettori Non ci è dato di essere. Noi siamo soltanto un fiume, aderiamo ad ogni forma: al giorno ed… - emma_gattoni : #PoesiaTedesca #SalaLettori Non ci è dato di essere. Noi siamo soltanto un fiume, aderiamo ad ogni forma: al gior… -