Operazione antidroga nella Capitale | 7 arresti | tutti gli interventi

(Di martedì 22 settembre 2020) Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma nel corso della settimana ha proceduto all’arresto di sette soggetti ed al sequestro di circa un kg. di cocaina, un kg. di hashish, 500 grammi di marijuana e 15 grammi di metanfetamine. Tutte le operazioni In particolare in zona La Rustica il personale operante ha effettuato specifici servizi di osservazione ed appostamento nei pressi di un’abitazione abitata da un 70enne in pensione, segnalato come probabile detentore di sostanze stupefacenti. Dopo essere stato sottoposto a controllo gli agenti, notato un forte stato di agitazione da parte dell’uomo, lo hanno incalzato, riuscendo a fargli ammettere di possedere due ...