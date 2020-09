Meteo, le previsioni di mercoledì 23 settembre (Di martedì 22 settembre 2020) Una forte perturbazione autunnale continuerà ad attraversare buona parte dell’Italia nella giornata di mercoledì 23. Precipitazioni, in alcuni casi anche molto sostenute, sono previste in diverse aree del Nord e del Centro. Mentre il Sud, in generale, si manterrà su un Meteo tipicamente estivo, con temperature oltre i 30 gradi in alcune città (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 settembre 2020) Una forte perturbazione autunnale continuerà ad attraversare buona parte dell’Italia nella giornata di mercoledì 23. Precipitazioni, in alcuni casi anche molto sostenute, sono previste in diverse aree del Nord e del Centro. Mentre il Sud, in generale, si manterrà su untipicamente estivo, con temperature oltre i 30 gradi in alcune città (LE).

