Manzini | «Il potere delle parole contro la ‘ndrangheta»

(Di martedì 22 settembre 2020) Sotto scorta da 21 anni, Marisaè una donna straordinaria che combattela criminalità organizzata calabrese usando anche lo strumento del dialogo. Per amore della giustizia, 27 anni fa ha abbandonato la sua terra, il Piemonte. Procuratore aggiunto a Cosenza, riceve di continuo minacce di morte. «Uno dei più forti deterrentila criminalità organizzata calabrese è l'utilizzo del dialogo con le forze giovani e sane della regione, che non mancano certo. Anche per fare breccia nell'universo familistico della 'ndrangheta». Marisa, Procuratore aggiunto a Cosenza, dal 1999 sotto scorta a causaindagini nei confronti dei clan di 'ndrangheta di Lamezia Terme, è convinta di come con il dialogo si possa incidere sul tessuto ...