La luce a led blu che “inattiva” il Sars-Cov2

(Di martedì 22 settembre 2020) Laa led blu è in grado di inattivare batteri e virus, tra questi anche il coronavirusresponsabile dell'infezione da Covid-19. La conferma arriva dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Università di Siena dove, in collaborazione con la Emoled, azienda specializzata in dispositivi sanitari innovativi, attraverso una serie di test, in vitro, è stato verificato come dopo un'esposizione di 15-30 minuti a questo tipo di radiazione, a una lunghezza d'onda compresa tra i 410 e i 430 nanometri, anche il virus che ha messo in ginocchio il mondo perda vitalità. Maria Grazia Cusi, professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica dell Università di Siena."Abbiamo visto che dopo 30 minuti di trattamento, già a 15 abbiamo una quantità veramente ridotta di almeno ...