GF Vip | pesantissime confessioni notturne tra Adua e Massimiliano Si fa riferimento al suicidio di Teodosio Losito

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 22 settembre 2020)- GFVIP Sembrerebbe esserci molto di più di una semplice rottura per incomprensioni caratteriali nel rapporto traDel Vesco eMorra, attualmente reclusi nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della notte, i due concorrenti si sono infatti lasciati andare a dalle dichiarazioni davvero shock sul loro passato, facendoad un periodo in cui entrambi sono stati ’soggiogati’ da una persona cattiva (“Lucifero in persona” dice Morra) che li ha convinti a staccarsi da ogni tipo di affetto, motivo per il quale hanno dovuto affrontare poi un percorso di psicanalisi. Il sibillino discorso si è innescato quando, dopo averle chiesto scusa per non averla contattata nel periodo in cui soffriva di ...