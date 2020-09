Gabriel Garko distrutto, annuncia il lutto: “È morto, fai buon viaggio” (Di martedì 22 settembre 2020) Gabriel Garko ha annunciato il suo lutto sui social, con un messaggio Instagram di saluto e cordoglio. L’attore distrutto: il decesso è avvenuto nella notte. Non è stato un risveglio facile per Gabriel Garko. Il noto attore italiano, protagonista de L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna ha annunciato, tramite un messaggio … Questo articolo Gabriel Garko distrutto, annuncia il lutto: “È morto, fai buon viaggio” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 22 settembre 2020)hato il suosui social, con un messaggio Instagram di saluto e cordoglio. L’attore: il decesso è avvenuto nella notte. Non è stato un risveglio facile per. Il noto attore italiano, protagonista de L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna hato, tramite un messaggio … Questo articoloil: “È, faiviaggio” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

È morto il cavallo di Gabriel Garko: “Othello, fai buon viaggio”

Si tratta di una notizia che Gabriel Garko ha dato su Instagram ha commosso i cuori dei suoi affezionati follower. È morto il suo cavallo Othello. L'attore de "L'onore e il rispetto" e "Il ...

