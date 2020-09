Federico Fashion Style nei guai: multa e denuncia del Codacons (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo un esposto del Codacons e un sopralluogo nel salone all’interno della Rinascente di via del Tritone a Roma, il noto parrucchiere “Federico Fashion Style” è stato multato per oltre mille euro. Il motivo? “La pubblicità dei prezzi”, sia quelli del listino sul bancone, sia quelli indicati su Internet, “appare poco chiara”. Scattata la multa per uno dei saloni di bellezza “Federico Fashion Style”, a partire da un’iniziativaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo un esposto dele un sopralluogo nel salone all’interno della Rinascente di via del Tritone a Roma, il noto parrucchiere “” è statoto per oltre mille euro. Il motivo? “La pubblicità dei prezzi”, sia quelli del listino sul bancone, sia quelli indicati su Internet, “appare poco chiara”. Scattata laper uno dei saloni di bellezza “”, a partire da un’iniziativaArticolo completo: dal blog SoloDonna

