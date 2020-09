False mail dall’Agenzia delle Entrate: “Non aprite gli allegati, cestinatele subito” (Di martedì 22 settembre 2020) Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia delle Entrate. È la stessa Agenzia ad avvisare i contribuenti con una nota pubblicata sul sito dell’istituto, dicendonsi estranea a tali messaggi e invitando gli utenti a cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell’intestazione la dicitura “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA” o “GLI ORGANI DELL’AGENZIA”. Qui un esempio delle False mail: Nel testo tali messaggi, avvisa l’Agenzia, invitano a prendere visione di documenti contenuti in un archivio allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso eche sembrano essere riconducibili all’Agenzia. È la stessa Agenzia ad avvisare i contribuenti con una nota pubblicata sul sito dell’istituto, dicendonsi estranea a tali messaggi e invitando gli utenti a cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell’intestazione la dicitura “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA” o “GLI ORGANI DELL’AGENZIA”. Qui un esempio: Nel testo tali messaggi, avvisa l’Agenzia, invitano a prendere visione di documenti contenuti in un archivio allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione ...

