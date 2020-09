Euro Zona, fiducia consumatori recupera a settembre (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuovi segnali di miglioramento della fiducia dei consumatori Europei arrivano dall’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea (DG ECFIN). La stima flash del dato sulla fiducia dei consumatori indica per il mese di settembre un livello pari a -13,9 punti rispetto ai -14,7 di agosto. Le attese del mercato erano per un miglioramento fino a -14,6 punti. Nel complesso dell’Unione Europea l’indicatore è pari a -14,9 punti. Entrambi gli indicatori restano sotto la traiettoria di lungo termine (-11,1 per area Euro e -10,5 punti per UE27). Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuovi segnali di miglioramento delladeipei arrivano dall’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunitàpea (DG ECFIN). La stima flash del dato sulladeiindica per il mese diun livello pari a -13,9 punti rispetto ai -14,7 di agosto. Le attese del mercato erano per un miglioramento fino a -14,6 punti. Nel complesso dell’Unionepea l’indicatore è pari a -14,9 punti. Entrambi gli indicatori restano sotto la traiettoria di lungo termine (-11,1 per areae -10,5 punti per UE27).

