Elezioni 2020, Di Maio: “Alleanza con Pd e liste civiche? Il modello sta funzionando” (Di martedì 22 settembre 2020) “Sono contento che in tutti i Comuni dove ci sono le coalizioni andiamo al ballottaggio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine di un incontro elettorale a Pomigliano d’Arco (Napoli). “È un segnale per il futuro. Abbiamo unito e condiviso le forze e siamo al ballottaggio. Ci sono Comuni, come Caivano, dove abbiamo vinto al primo turno. Adesso lavoriamo per farci sostenere al secondo turno”, ha proseguito. Sulle coalizioni per le “amministrative ho detto, la scorsa estate, che non bisognava preoccuparsi. E mi pare che il modello abbia funzionato“. Di Maio, tuttavia, guarda anche al 2021: “Per gli appuntamenti elettorali dell’anno prossimo dobbiamo fare un tavolo nazionale per mettere insieme le forze della coalizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “Sono contento che in tutti i Comuni dove ci sono le coalizioni andiamo al ballottaggio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando con i giornalisti a margine di un incontro elettorale a Pomigliano d’Arco (Napoli). “È un segnale per il futuro. Abbiamo unito e condiviso le forze e siamo al ballottaggio. Ci sono Comuni, come Caivano, dove abbiamo vinto al primo turno. Adesso lavoriamo per farci sostenere al secondo turno”, ha proseguito. Sulle coalizioni per le “amministrative ho detto, la scorsa estate, che non bisognava preoccuparsi. E mi pare che ilabbia funzionato“. Di, tuttavia, guarda anche al 2021: “Per gli appuntamenti elettorali dell’anno prossimo dobbiamo fare un tavolo nazionale per mettere insieme le forze della coalizione di ...

