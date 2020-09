Coronavirus, caos a Roma: terapie intensive col triplo dei pazienti (Di martedì 22 settembre 2020) Il 9 settembre scorso c’erano nove pazienti ricoverati in terapia intensiva con sintomi di Coronavirus. Poco più di dieci giorni dopo il dato è salito a quota 27 unità. A Roma apre un nuovo drive-in per i test rapidi. La situazione della diffusione del Coronavirus nel nostro Paese resta sotto controllo, nonostante la nuova ascesa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) Il 9 settembre scorso c’erano novericoverati in terapia intensiva con sintomi di. Poco più di dieci giorni dopo il dato è salito a quota 27 unità. Aapre un nuovo drive-in per i test rapidi. La situazione della diffusione delnel nostro Paese resta sotto controllo, nonostante la nuova ascesa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitsalute : CORONAVIRUS: FRANCIA nel CAOS, metà nazione in ZONA ROSSA. Ecco la DECISIONE del Ministro SPERANZA per l'ITALIA, VI… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #FRANCIA nel #CAOS, metà nazione in #ZONA #ROSSA. Ecco la #DECISIONE del #Ministro #SPERANZA per l'IT… - PalermoToday : VIDEO | Caos movida, Orlando: 'I contagi salgono, sto pensando alla chiusura dei locali' - genovapostnews : Elezioni, caos a Oregina per sospetto coronavirus: presidente di seggio negativo al tampone - MastroTitta9 : Election-day, paura del coronavirus e caos ai seggi: il governo teme l'astensione, Luciana Lamorgese può saltare (m… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caos CORONAVIRUS: FRANCIA nel CAOS, metà nazione in ZONA ROSSA. Ecco la DECISIONE del Ministro SPERANZA per l'ITALIA, VIDEO iL Meteo Scuola nel caos, non solo insegnanti, mancano locali, protezioni e banchi

14:58Nuove misure restrittive nel Regno Unito, l’annuncio del premier Johnson 14:55Scuola nel caos, non solo insegnanti, mancano locali, protezioni e banchi 14:55Fermi i lavori sul ponte Corleone, sit ...

Iraq: card. Sako (patriarca), “sta nascendo un mondo virtuale spaventoso”

Per Mar Sako, video clip, applicazioni come Tik Tok e altri social media hanno creato, complice anche la quarantena per il Covid-19, “un villaggio digitale ... lasciare che le cose si trasformino in ...

14:58Nuove misure restrittive nel Regno Unito, l’annuncio del premier Johnson 14:55Scuola nel caos, non solo insegnanti, mancano locali, protezioni e banchi 14:55Fermi i lavori sul ponte Corleone, sit ...Per Mar Sako, video clip, applicazioni come Tik Tok e altri social media hanno creato, complice anche la quarantena per il Covid-19, “un villaggio digitale ... lasciare che le cose si trasformino in ...