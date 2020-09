Caos Suarez: tra Barcellona, Atletico e bufera esame (Di martedì 22 settembre 2020) In casa Suarez non tira proprio una bella aria. Fino a pochi giorni fa il suo futuro sembrava ormai scritto, con la Juventus sullo sfondo e l’esame di italiano per superare l’intoppo passaporto. Poi, d’improvviso, tutto è precipitato: troppo lunghi i tempi legati all’iter burocratico, la Juventus si spazientisce e alla fine sceglie Alvaro Morata. E qui iniziano le peripezie dell’attaccante uruguaiano: proprio oggi scoppia lo scandalo sull’esame sostenuto all’Università di Perugia, con tanto di intercettazioni che, è giusto precisare, al momento hanno messo nei guai i vertici dell’istituzione umbra e non Suarez, che secondo alcune fonti giudiziarie non risulterebbe indagato. Ma non finisce qui: si è complicata maledettamente anche la pista che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) In casanon tira proprio una bella aria. Fino a pochi giorni fa il suo futuro sembrava ormai scritto, con la Juventus sullo sfondo e l’di italiano per superare l’intoppo passaporto. Poi, d’improvviso, tutto è precipitato: troppo lunghi i tempi legati all’iter burocratico, la Juventus si spazientisce e alla fine sceglie Alvaro Morata. E qui iniziano le peripezie dell’attaccante uruguaiano: proprio oggi scoppia lo scandalo sull’sostenuto all’Università di Perugia, con tanto di intercettazioni che, è giusto precisare, al momento hanno messo nei guai i vertici dell’istituzione umbra e non, che secondo alcune fonti giudiziarie non risulterebbe indagato. Ma non finisce qui: si è complicata maledettamente anche la pista che ...

