Zaia trionfa in Veneto | La sua lista prende il 47%

Articolo aggiornato alle 22,16 - È un prebiscito quello che conferma Luca Zaia governatore del Veneto con il 76%, mentre il suo principale avversario, Arturo Lorenzoni, è dato al 15,6%. Il peso della lista Zaia La lista Zaia Presidente è in testa in Veneto con il 47,3%. Al secondo posto la Lega con il 14,9%, quindi il Pd con il 13,6%, Fratelli d'Italia con 8,3%, lista Veneta con 2,9%, M5s 2,7%, Forza italia 2,6%. Ma il governatore non vuole attriubuire a questo risultato il valore che molti commentatori danno. "È la quinta volta che facciamo la lista civica e trovo strano che qualcuno veda una contrapposizione. Ormai è consuetudine e l'avete visto nelle regioni andate al voto oggi ...

