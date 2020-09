VIDEO | Zingaretti è “ancora qua” | sulle chat del Pd si festeggia la linea del segretario

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) MILANO – In casa Pd è tempo di festeggiamenti. La vittoria del sì al referendum e la riconferma della coalizione di centrosinistra in Campania, Puglia e Toscana, segnano una chiara vittoria della linea del segretario dem Nicola Zingaretti. Così, sui social i dem lasciano spazio agli sfottò verso chi "voleva dare una spallata e si è rotto la spalla" e a video per celebrare il segretario sulle note di Vasco.