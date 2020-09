Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 settembre: scelta a sorpresa nel Trono Classico (Di lunedì 21 settembre 2020) Uomini e Donne non finisce mai di stupire. Un colpo di scena dopo l’altro e un finale col botto. Così si sono concluse le registrazioni delle ultime puntate della scorsa settimana. Trono Over o Trono Classico, ormai, si sa, non fa più differenza. Tutti insieme nello stesso studio e dinamiche che finiscono per diventare imprevedibili. Una mossa a sorpresa ha stupito tutti: la tronista Jessica Antonini ha già fatto la sua scelta! Che è ricaduta su Davide, il corteggiatore che molti hanno accostato a Can Yaman, l’attore turno che negli ultimi anni ha spopolato in Italia grazie alle partecipazioni ad alcuni film e serie televisive diventate celebre anche nel nostro paese. Cosa succede oggi a Uomini e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020)non finisce mai di stupire. Un colpo di scena dopo l’altro e un finale col botto. Così si sono concluse le registrazioni delle ultime puntate della scorsa settimana.Over o, ormai, si sa, non fa più differenza. Tutti insieme nello stesso studio e dinamiche che finiscono per diventare imprevedibili. Una mossa aha stupito tutti: la tronista Jessica Antonini ha già fatto la sua! Che è ricaduta su Davide, il corteggiatore che molti hanno accostato a Can Yaman, l’attore turno che negli ultimi anni ha spopolato in Italia grazie alle partecipazioni ad alcuni film e serie televisive diventate celebre anche nel nostro paese. Cosa succedee ...

