Uccide il figlio di 11 anni e poi si spara | su Facebook l’ultimo post | ‘Per sempre insieme’

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ha prima ammazzato illetto di 11e poi si è tolto la vita con la stessa pistola, a quanto pare illegalmente detenuta. E’ successo nella notte a Rivara, in provincia di Torino. Una tragedia ‘preannunciata’ su, dove l’uomo – un operaio di 47– con un lunghissimoha spiegato di soffrire di depressione: ‘Questo male non me lo son cercato io, mi è arrivato. La depressione è una malattia che ti logora interamente, ti devasta giorno dopo giorno‘. Poi, si è rivolto all’ex moglie e dalle sue parole è come se scaricasse su di lei tutte le colpe e la responsabilità di quel folle gesto: ‘Potevamo fare una vita tranquilla, stare insieme soprattutto durante i periodi ...

fanpage : Torino, uccide il figlio di 11 anni e si suicida: “Ho perso la mia battaglia contro la depressione” #21settembre - Corriere : Il dramma nella notte: operaio uccide il figlio di 11 anni e poi si spara - Corriere : ?? L'omicidio-suicidio a Rivara - nonstop9981 : Operaio 47enne uccide il figlio 11enne e poi si suicida nel Torinese - marcuspascal1 : RT @Corriere: ?? L'omicidio-suicidio a Rivara -

Un uomo di 47 anni, italiano, operaio in un’azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per uccidere il figlio di 11 anni. Poi, con la stessa arma, si è tolto la vita.Un omicidio - suicidio si è consumato nella notte a Rivara Canavese, in provincia di Torino. Un uomo di 47 anni ha ucciso il figlio di 11 anni e poi si è tolto la vita. L'arma del delitto, secondo le ...Un lungo viaggio insieme. Così in un lungo post sui social l’operaio 47enne di Rivara Canavese ha lasciato intendere il gesto che avrebbe compiuto poco più tardi, l’omicidio del figlio e poi il suo su ...