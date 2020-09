Tour de France 2020, è nata una stella (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha vinto il 107mo Tour de France. Il ragazzo di Komenda, che oggi compie 22 anni, ha preceduto nella classifica finale il connazionale Primoz Roglic (Jumbo – Visma), secondo a 59″‘, e l’australiano Richie Porte (Trek – Segafredo), terzo a 3’30”. L’ultimo atto, la tradizionale passerella sui Campi Elisi, ha registrato la vittoria in volata dell’irlandese Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step) che ha preceduto il campione del mondo, il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) e lo slovacco Peter Sagan. Per il campione d’Irlanda questa vittoria, la seconda di questa edizione della Grande Boucle, ha costituito la ciliegina sulla torta della conquista della classifica a punti. È stata proprio la maglia verde l’unica a non essere stata ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha vinto il 107mode. Il ragazzo di Komenda, che oggi compie 22 anni, ha preceduto nella classifica finale il connazionale Primoz Roglic (Jumbo – Visma), secondo a 59″‘, e l’australiano Richie Porte (Trek – Segafredo), terzo a 3’30”. L’ultimo atto, la tradizionale passerella sui Campi Elisi, ha registrato la vittoria in volata dell’irlandese Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step) che ha preceduto il campione del mondo, il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) e lo slovacco Peter Sagan. Per il campione d’Irlanda questa vittoria, la seconda di questa edizione della Grande Boucle, ha costituito la ciliegina sulla torta della conquista della classifica a punti. È stata proprio la maglia verde l’unica a non essere stata ...

