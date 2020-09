Torino | un calciatore positivo al Covid-19 | a rischio la sfida con l’Atalanta?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 settembre 2020) Nuova positività in casa: unè risultato affetto da-19 e ora la partita contro l’Atalanta è aL’edizione online de La Stampa riporta di una nuova positività al-19 in casa. Si tratta di undi cui il Toro ha preferito non rivelare il nome. Domani tutta la squadra andrà in quarantena e nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli sui compagni e sullo staff tecnico. Se il contagio dovesse estendersi, c’è ilche possa essere rinviata la partita con l’Atalanta in programma sabato alle ore 15.00. Leggi su Calcionews24.com