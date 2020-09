Torino, caso Ream – La sindaca Chiara Appendino condannata a sei mesi (Di lunedì 21 settembre 2020) Sei mesi. Questa la pena inflitta alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, per il caso Ream. Tra gli altri imputati l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. L’accusa è di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Appendino, Giordana e Rolando avevano chiesto il rito abbreviato. Il direttore finanziario del Comune Paolo Lubbia, anche lui imputato, ha invece, scelto il rito ordinario. Il processo verte sul caso dell’ex Westinghouse e di una caparra da cinque milioni che la Ream, società partecipata della Fondazione Crt, aveva versato al Comune, ai tempi della precedente giunta, per avere un diritto di prelazione sull’area ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Sei. Questa la pena inflitta alladi, per il. Tra gli altri imputati l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. L’accusa è di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico., Giordana e Rolando avevano chiesto il rito abbreviato. Il direttore finanziario del Comune Paolo Lubbia, anche lui imputato, ha invece, scelto il rito ordinario. Il processo verte suldell’ex Westinghouse e di una caparra da cinque milioni che la, società partecipata della Fondazione Crt, aveva versato al Comune, ai tempi della precedente giunta, per avere un diritto di prelazione sull’area ...

