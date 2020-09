Tennis | Peppino Di Stefano racconta in un libro la sua carriera di arbitro internazionale

(Di lunedì 21 settembre 2020)Dila suadadi(fra tornei, coppe Davis e campioni incrociati in 40 anni) nelSotto la sedia (presentato a Capri). È partito dalla sua Capri e ha arbitrato i tornei simbolo delmondiale: il Roland Garros a Parigi, gli Us Open di New York, …

Dici Peppino di Capri e subito la mente va a "Malatìa" o "Luna caprese", o a uno dei tanti motivi che hanno accompagnato i nostri migliori anni. Ma nel mondo del tennis Peppino De Stefano - che infatt ...