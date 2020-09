Tasmania, settanta balene spiaggiate: via ai soccorsi (Di lunedì 21 settembre 2020) A largo delle coste di Macquarie Harbour, in Tasmania, sono state ritrovate settanta balene spiaggiate: immediati i soccorsi della protezione ambientale A largo della costa di Macquarie Harbour, in Tasmania… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) A largo delle coste di Macquarie Harbour, in, sono state ritrovate: immediati idella protezione ambientale A largo della costa di Macquarie Harbour, in… L'articolo proviene da .

MediasetTgcom24 : Settanta balene spiaggiate in Tasmania, mobilitazione per salvarle #tasmania - ilnida : RT @Agenzia_Ansa: Settanta balene spiaggiate in #Tasmania, soccorsi in atto Incagliate su un banco di sabbia a Macquarie Harbour #ANSA http… - Candid_S_Voce : RT @Agenzia_Ansa: Settanta balene spiaggiate in #Tasmania, soccorsi in atto Incagliate su un banco di sabbia a Macquarie Harbour #ANSA http… - serenel14278447 : Settanta balene spiaggiate. In Tasmania soccorsi in atto - Agenzia_Ansa : Settanta balene spiaggiate in #Tasmania, soccorsi in atto Incagliate su un banco di sabbia a Macquarie Harbour #ANSA -