Taglio dei parlamentari | Sì verso il 70% Regionali | testa a testa in Puglia e Toscana

(Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 17.05 Al referendum costituzionale suldeiil 'Sì' si starebbe affermando con una percentuale tra il 65 e il 68 percento. Sono questi i risultati dei primi exit poll. Secondo i dati del Viminale intanto l'affluenza sarebbe leggermente oltre il 52%. Un "risultato storico e straordinario", dice il capo politico di M5s, Vito Crimi, alla luce delle proiezioni sul Referendum, ringraziando chi è andato a votare. Esulta anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook: "Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E' la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 stelle tutto questo non sarebbe mai successo". Ma esulta anche il Pd ...

Scrivo nei minuti della prime proiezioni, e per quanto i numeri possano cambiare, non cambierà il succo: ha vinto il Sì. Più o meno due terzi degli elettori hanno scelto il taglio dei parlamentari e u ...Roma, 21 set. (LaPresse) - "Gli italiani hanno detto sì in maggioranza sì al taglio dei parlamentari. E' un segnale positivo di riavvicinamento tra politica e cittadini, per la prima volta le proposte ...Un novarese su due ha votato al referendum per il taglio dei parlamentari. E’ del 50,48% l'affluenza finale alle urne registrata in provincia. Tra i comuni con il maggior numero di abitanti, Novara si ...