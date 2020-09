Super Mario 3D All Stars | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 21 settembre 2020) Correva l’anno 1996 quando Nintendo portò sul mercato la Nintendo 64, definita all’epoca come la “console più potente“, la prima in grado di far girare giochi in 3D in casa Nintendo. Il titolo di lancio fu64, il quale stavolse il concetto che i giocatori dell’epoca avevano nei confronti dei giochi suBros, proposti fino a qualche tempo prima esclusivamente come giochi a scorrimento 2D. Su NES e SNES abbiamo assistito alla nascita di numerosi titoli legati alla celebre mascotte, ma fino al Nintendo 64, nessuno di essi aveva mai proposto un comparto grafico in 3D con il cosiddetto free roaming. Per celebrare i 35 anni dalla nascita diBros, Nintendo ha portato su Nintendo Switch, una collection che ...