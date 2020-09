Sostegno in Piemonte, Chiorino: Servono 2.800 Insegnanti (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Piemonte ha bisogno di 2.800 Insegnanti di Sostegno ma attualmente le assegnazioni sono state solo 2. A parlare di questi numeri è Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione, che risponde a un’interrogazione urgente in sesta Commissione, presentata da Marco Grimaldi (Luv). L’interrogazione si è soffermata sulla garanzia da parte degli istituti Piemontesi della piena accessibilità … Leggi su youreduaction (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilha bisogno di 2.800dima attualmente le assegnazioni sono state solo 2. A parlare di questi numeri è Elena, assessore regionale all’Istruzione, che risponde a un’interrogazione urgente in sesta Commissione, presentata da Marco Grimaldi (Luv). L’interrogazione si è soffermata sulla garanzia da parte degli istitutisi della piena accessibilità …

PortalEducatori : #educatori (Sostegno, Chiorino: in Piemonte servono 2.800 insegnanti)

