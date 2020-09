Si sporge per girare un video dal finestrino ma cade in autostrada (Di lunedì 21 settembre 2020) A Londra una donna è caduta dall’auto su cui viaggiava per girare un video su Snapchat. Si è sporta dal finestrino dal lato passeggero mentre viaggiava sulla M25, un’autostrata molto trafficata a sud della capitale britannica, per poi perdere l’equilibrio. La donna, ancora non identificata si si è ritrovata in un attimo sull’asfalto. Secondo la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) A Londra una donna è caduta dall’auto su cui viaggiava perunsu Snapchat. Si è sporta daldal lato passeggero mentre viaggiava sulla M25, un’autostrata molto trafficata a sud della capitale britannica, per poi perdere l’equilibrio. La donna, ancora non identificata si si è ritrovata in un attimo sull’asfalto. Secondo la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

