Seconda ondata Covid mette in crisi l'Europa. "L'Italia resiste, seguiamo le regole" (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli scienziati: la situazione nel nostro Paese non sarà come in Spagna e Francia. "Qui distanziamento e mascherine rispettati". Solo il 17% delle vittime ha meno di 70 anni, l'età media dei positivi è ...

WRicciardi : Perché la Francia non riesce a contenere la seconda ondata di Covid - Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - AmbasciataUSA : Oggi al centro operativo @NSPA_NATO di Taranto la consegna di 200 respiratori donati dagli USA alla @NATO per aiuta… - pietroregafra : Covid-19: il reparto malattie infettive dell'ospedale Croix-Rousse di Lione affronta già la seconda ondata… - OBeneduci : LA RUBRICA – DAP: NESSUNA PROGRAMMAZIONE PER LA SECONDA ONDATA COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata Le differenze tra la prima e la seconda ondata del Covid AGI - Agenzia Italia Si dimette il ministro della salute ceco Adam Vojtech

Regole più flessibili in Francia, a partire da domani, nelle scuole elementari e materne, dove tutte le classi potranno continuare la loro attività normale anche se un allievo sarà risultato positivo ...

Londra verso un nuovo lockdown. Maxi multe a chi vìola la quarantena

"La seconda ondata è inevitabile". Anche il premier irlandese Taoiseach Micheál Martin ha annunciato che Dublino sarà soggetta a restrizioni di livello 3 più severe. Il primo ministro britannico Boris ...

Regno Unito: Sunak pronto ad estendere programma di prestiti agevolati per le imprese

per prevenire un'ondata di fallimenti e licenziamenti in seguito a quello che viene vista come un'ormai inevitabile seconda ondata di contagi. (Rel) ...

