Scoperta nella Necropoli di Saqqara una tomba egizia con decine di sarcofagi sigillati

(Di lunedì 21 settembre 2020) Gli archeologi in Egitto hanno scoperto quasi 30che si ritiene siano stati sepolti per circa 2.500 anni, secondo il Ministero del turismo e delle antichità del paese. https://www.facebook.com/watch/?v=236631994385858&extid=AHpnDGRxOgMggmBq Il nascondiglio è stato portato alla luce da un pozzo sepolcrale profondo 11 metri a, una vastaa circa 32 chilometri a sud del Cairo. Dopo aver annunciato ladi oltre una dozzina disul sito all’inizio di questo mese, domenica il ministero ha rivelato tramite Facebook di averne portate alla luce altre 14, portando il numero totale trovato nel pozzo a 27. Nonostante siano rimaste sottoterra per millenni, le bare hanno conservato alcuni dei loro colori ...